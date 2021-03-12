«Барыс» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».
Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.46.
«В пятом матче «Барыс» практически без шансов уступил в гостях со счётом 1:5, хотя в предыдущих матчах смотрелся лучше. Часто так бывает, что пятый матч оказывает большое влияние на исход всей серии. После этого в шестом матче психологическое преимущество имеет команда, которая одержала победу в прошлой игре.
В целом для обеих команд получается тяжёлая серия, но в этой игре «Металлург» для меня – небольшой фаворит, и он как минимум не проиграет в основное время. Я думаю, что он одержит победу и закончит эту серию, но всё-таки «Барыс» способен оказать сопротивление, тем более что в случае успеха он сравняет счёт в противостоянии и отправится в Магнитогорск на решающий седьмой матч.
Магнитогорск должен проходить в следующий раунд, так как у него хорошая команда, которая должна быть как минимум в полуфинале своей конференции», — сказал Вуйтек.
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