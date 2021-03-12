«Ньюкасл» – «Астон Вилла»: прогноз Владислава Турова на матч 28-го тура АПЛ

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Астон Вилла».
Ставка: тотал больше 22.5 фола за 1.62.
«Ньюкасл» из-за слабых результатов в последних турах вплотную приблизился к красной зоне. Концовка сезона у «сорок» будет очень непростой, поэтому важно набирать хоть какие-то очки против середняков. «Ньюкасл» — не грубая команда, всего 10,7 фола, но при этом соперники против нарушают очень много — 13,2 раза.
«Астон Вилла» практически гарантировала себе прописку на следующий сезон. Однако команда Смита точно будет не против набрать по максимуму очков и обойти кого-то из более статусных клубов АПЛ. «Астон Вилла» также не грубая команда, в среднем 10,5 фола, но при этом соперники нарушают очень много, более 15 раз. Вне игры лучший игрок — Грилиш, против которого соперники нарушают чаще всего.
Матч будет обслуживать Пол Тирни, у которого в этом сезоне в среднем выходит 25 фолов в туре.
Грилиш — важный игрок для «Астон Виллы». Однако даже без него в трёх из четырёх туров было жарко на поле и нарушений было много. Единственный низовой исход был с «Шеффилд Юнайтед», против которого очень мало нарушают (7,5). «Ньюкасл» в домашних стенах даст бой более сильной «Вилле», но при этом мелких нарушений должно быть много».
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