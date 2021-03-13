«Урал» — «Ротор»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата России 13.03.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Ротор» в 22-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Урала» за 2.19.

«Борьба за выживание ожидается очень серьезная. И «Уралу», чтобы избежать ее, необходимо обыграть «Ротор» в домашней встрече. Тогда отрыв екатеринбуржцев вырстет до 8 очков, можно будет, в принципе, начать дышать спокойно.



Обе команды не проигрывают в премьер-лиге после перерыва. «Ротор» выиграл у «Тамбова» и сыграл вничью с «Химками». Но матч с подмосковной командой, мягко говоря, не понравился мне. Ожидал большего от «Ротора». «Химки» были ближе к победе, но им немного не повезло.



«Урал» тоже не уступает, были ничьи с «Краснодаром» и «Уфой». И в обеих встречах уральцы играли в большинстве. Особенно обидно, что не дожали «Уфу» дома. Очевидно, внутри клуба все были недовольны исходом. И настрой на предстоящий матч должен быть совсем другим. Надеюсь, лидеры наконец-то проявят себя. Не знаю, по какой причине не выходил Бикфалви. Сейчас он нужен команде. Нужен и Эль-Кабир в хорошем состоянии, а то он что-то подзатух.



Я все-таки ставлю на «Урал». Состав у него более мощный, чем у «Ротора». В игре волгоградцев пока не вижу ничего особенного. Против организованного соперника он смотрится неважно. «Урал» превосходит его и в опыте, и в той самой организации».