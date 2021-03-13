«Вердер» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 25-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.36.
«Думаю, что «Бавария» победит на выезде, но обе команды забьют. Коэффициент на такое событие — 2.36. Считаю, что сделка очень хорошая.
Во-первых, ни для кого не секрет, что «Бавария» ведёт с «РБ Лейпциг» ожесточенную борьбу за победу в Бундеслиге. «Бавария» растеряла много очков в необязательных для этого матчах. Мюнхенцы уже не могут позволить себе осечку, потому что «Лейпциг» сейчас выглядит очень здорово. К тому же «Лейпциг» вылетел из Лиги чемпионов и теперь сможет сосредоточиться на домашнем чемпионате.
«Бавария» просто не может позволить себе осечку в матче с командой уровня «Вердера». Эта команда — типичный середняк, который застрял в турнирном болоте. «Вердеру» по большому счёту уже ничего и не нужно. В общем, я думаю, что «Бавария» победит.
С другой стороны, есть ощущение, что победа дастся очень тяжело. Дело в том, что «Вердер» сейчас в хорошей форме. Команда раскрепощена из-за того, что уже не вылетит. В нескольких последних турах «Вердер» стабильно набирал очки. Если взять последние 8 матчей команды, то зафиксировано всего одно поражение.
Кроме того, не стоит забывать, что «Бавария» в последнее время достаточно натужно играет с «Вердером». Да, в основном были одержаны победы, но «Вердер» проигрывал не с крупным счётом. Учитывая слабости «Баварии» в обороне (а в этом сезоне мюнхенцы пропускают в подавляющем большинстве матчей), «Вердер» дома сумеет доставить «Баварии» проблемы и сможет забить. А то, что «Бавария» забьёт и победит, у меня не вызывает сомнений».
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