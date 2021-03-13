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«Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 25-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 25-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.80.

«По моим ощущениям, «Боруссия» должна уверенно обыгрывать «Герту», которая сейчас борется за выживание в Бундеслиге. Ключевой фактор — это, конечно же, фантастическая форма Холланда, который забивает почти в каждом матче и даже не по одному мячу. Кстати, его гол за 1.45 можно взять в экспресс.

Что касается ординара, то, не мудрствуя лукаво, я бы поставил на победу «Боруссии» с форой (-1) за 1.80. Если взять с форой (-1.5), то коэффициент будет за двойку, но я выберу более аккуратную ставку.

«Боруссии» надо обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Команда находится в прекрасной форме, как и Холланд, поэтому больших шансов у «Герты» я не вижу.

Тем не менее, если изучить статистику противостояний, то поединки с берлинцами, да, они заканчиваются в пользу «Боруссии», но в целом носят тяжёлый для дортмундцев характер. Бывали случаи, когда «Боруссия», имея кадровый и игровой перевес, всё равно выигрывала с разницей лишь в один мяч. Поэтому я перестрахуюсь и беру фору (-1) на тот случай, если вдруг будет просто победа с минимальной разницей в счёте.

В целом состояние «Боруссии» и Холланда, а также турнирный расклад, который заставляет Дортмунд брать три очка, не оставляет у меня сомнений в успехе хозяев».

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