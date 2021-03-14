«Лестер» – «Шеффилд»: прогноз на матч 28-го тура АПЛ 14.03.2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: «Лестер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.55.

«Для «Лестера» эта игра приобретает неожиданно важный характер. Недавно «лисы» вылетели из Лиги Европы, если через неделю уступят ещё и «МЮ» в Кубке, то задача по попаданию в четвёрку АПЛ окажется ещё более важной. Если «Лестер» провалит концовку второго сезона подряд, в следующем этой команды может уже в её нынешнем виде и вовсе не стать.



«Лестеру» снова придется играть без двух своих главных креативщиков в лице Маддисона и Барнса. И это, конечно, большая проблема перед игрой с неуступчивым «ШЮ». В первом круге «лисы» вымучили победу, забив победный гол на 90-й минуте (Варди с передачи Маддисона). На этот раз все может оказаться еще более сложным.



У «Юнайтед» остаются только математические шансы на выживание в элите, но команда продолжает биться и без боя никому не уступает».