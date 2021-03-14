«Лестер» – «Шеффилд»: прогноз на матч 28-го тура АПЛ 14.03.2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Лестер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.55.
«Для «Лестера» эта игра приобретает неожиданно важный характер. Недавно «лисы» вылетели из Лиги Европы, если через неделю уступят ещё и «МЮ» в Кубке, то задача по попаданию в четвёрку АПЛ окажется ещё более важной. Если «Лестер» провалит концовку второго сезона подряд, в следующем этой команды может уже в её нынешнем виде и вовсе не стать.
«Лестеру» снова придется играть без двух своих главных креативщиков в лице Маддисона и Барнса. И это, конечно, большая проблема перед игрой с неуступчивым «ШЮ». В первом круге «лисы» вымучили победу, забив победный гол на 90-й минуте (Варди с передачи Маддисона). На этот раз все может оказаться еще более сложным.
У «Юнайтед» остаются только математические шансы на выживание в элите, но команда продолжает биться и без боя никому не уступает».
- 14 марта 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:12
- 13 марта 2021
-
21:11
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45