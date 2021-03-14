«Милан» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 14.03.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Наполи».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.94.



«Милан» с недавних пор идет вторым в чемпионате. Так долго он лидировал, но все-таки стал ошибаться часто и уступил более стабильному «Интеру». Сейчас отрыв команды Конте от подопечных Пиоли составляет уже шесть очков. Ещё, как назло, «Интер» вообще не проигрывает, что оставляет мало шансов иногда теряющему очки «Милану».



У «Наполи» при этом ситуация похуже. От «Милана» никто таких хороших результатов в этом сезоне не ждал, для него даже второе место будет успехом. А вот боссы «Наполи» точно хотят видеть свой клуб не ниже четвертой строчки. Пока что Гаттузо, под которым уже кресло ходуном ходит, не может поднять свою команду в зону выхода в ЛЧ.



На данный момент «Наполи» идёт на шестом месте с 47 баллами. Он ещё не так сильно отстал от команд выше – отрыв «Ромы» с четвертой строчки от неаполитанцев составляет всего три очка. Так что команде Гаттузо нужно выйти на стабильную серию побед, чтобы бороться за еврокубки. Но с частыми победами у неаполитанцев пока туго.



Чередует «Наполи» победы с ничьими и поражениями. Это пока ему и мешает подняться выше. «Милан» тоже частенько теряет очки. Хотя сейчас он уже три тура не проигрывает. В общем, я буду болеть за «Милан» в этой встрече. Думаю, он и выиграет. Все-таки в более лучшей форме и настрое находятся игроки Пиоли.



Но предложу поставить на количество голов в этой игре. Обе команды умеют и любят играть в атаку. «Милан» уже немного привык в этом сезоне обходиться без Ибрагимовича. Так что от миланцев я пару голов жду, а «Наполи» минимум одним мячом тоже, думаю, ответит. Моя ставка в этой игре – тотал голов больше 2.5 голов».