«Милан» — «Наполи»: прогноз Алексея Смирнова на матч 27-го тура Серии А

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 27-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 2.01, победа «Наполи» с форой (-1) за 4.40.
«Встретятся две команды из верхней части таблицы. Хозяева долгое время лидировали в чемпионате, но сейчас закрепились на втором месте, набрав 56 очков. Гости же находятся на шестой строчке, имея 47 очков. В противостоянии первого круга «Милан» победил со счётом 3:1. Я считаю, что на этот раз сильнее окажется «Наполи».
Для «россонери» перед этим поединком всё складывается не очень хорошо. Из-за травм не сыграет целый ряд важных для клуба футболистов, среди которых Ибрагимович, Бенассер, Ребич и Романьоли. Также стоит сказать и о мотивации неаполитанцев, которые очень хотят попасть в зону Лиги чемпионов и прекрасно понимают, что против ослабленных оппонентов будет глупо терять очки. И, конечно же, необходимо помнить про ответный матч с «Манчестер Юнайтед», из-за которого миланцам нужно поберечь здоровье и сэкономить силы. У меня мало сомнений в успехе подопечных Дженнаро Гаттузо, поэтому я сделаю две ставки на Ф2 (0) и Ф2 (-1)».
- 14 марта 2021
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