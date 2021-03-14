«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Смирнова на лондонское дерби в АПЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.72.

«Обе команды участвуют в Лиге Европы, но вряд ли из-за этого они проведут лондонское дерби в экономном режиме. «Арсенал» одолел греческий «Олимпиакос», а «Тоттенхэм» забил два безответных мяча загребскому «Динамо». «Канониры» и «шпоры» могут себе позволить в ответных поединках тянуть время, а вот в АПЛ им необходимо выкладываться для того, чтобы подняться выше в таблице.



Есть небольшое желание сыграть на голах, но все мы прекрасно знаем, что Микель Артета и Жозе Моуриньо умеют избавлять от зрелищности любителей футбола. При всём при этом ничья совсем не устраивает ни тех, ни других, так что скоростные отрезки с попытками выйти вперёд здесь должны быть. Мне видится разумной ставка на угловые, поскольку защитники будут отбиваться любой ценой в такой принципиальной битве».