«Милан» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии 14.03.2021

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 27-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.93.

«Нужно помнить, что «Милан» в четверг проводил матч в Лиге Европы, а «Наполи» имел полный недельный цикл подготовки к предстоящей встрече. Это, безусловно, преимущество команды Гаттузо. Плюс у «Милана» по-прежнему много кадровых проблем – Ибрагимович, Манджукич, Беннасер и так далее, список очень длинный. Под вопросом участие в матче Чалханоглу, поэтому «Милан» ограничен в ресурсах в последние несколько матчей. В Лиге Европы с «МЮ» команда провела очень качественный матч, спаслась в концовке. «Милан» создал больше моментов, мог даже победить, но в итоге выездная ничья – хороший результат для «Милана». Но если учитывать, что Пиоли сильно ограничен в выборе состава, то сильно он его поменять не сможет. Те футболисты, которые играли в четверг, оставили на поле много сил, но будут играть ещё с «Наполи» — это важный момент. В функциональном плане «Наполи» должен быть готов лучше.



Что касается неаполитанцев, то они постепенно стараются поправить свои дела в чемпионате после вылета из Лиги Европы. Отставание от четвертого места не такое большое, так что у «Наполи» еще есть шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Гаттузо постарается своим шансом воспользоваться – матч с «Миланом» один из ключевых в этом смысле.



Что касается прогноза и каких-то тенденций, то нужно учитывать, что в шести последних матчах во всех турнирах с участием «Милана» больше трех мячей не забивается. Что касается «Наполи», то два последних матча получаются результативными, а до этого тоже были низовые матчи. В последних 12 играх в Серии А «Милан» одержал только одну победу над «Наполи» в первом круге – 3:1. Если учитывать кадровые проблемы «Милана», то повторить этот результат будет очень сложно. Я думаю, что «Наполи» – фаворит, хоть и играет команда в гостях, но матч без зрителей. Полагаю, что «Наполи» не проиграет и тотал голов в матче будет меньше 3.5».