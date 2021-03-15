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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.89.

«Сложная игра. Потому что «Ливерпуль» вроде бы только что успешно разобрался с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Что касается АПЛ, то у красных проблем здесь хватает. Сил на дистанции у команды Юргена Клоппа не достает, хотя по качеству игры она выглядит не так уж и плохо, как можно подумать, есть просто смотреть на результаты их встреч.

У «Ливерпуля» шесть домашних поражений подряд. Это что-то крайне удивительное. Но игра против «Лейпцига» показала, что «Ливерпуль» готов. Что-то нужно, чтобы закончить эту кризисную серию и начать играть в своем привычном стиле.

Я предлагаю поставить в этом матче на ТМ (2,5). Потому что в пяти последних встречах на поле «Вулверхэмптона» результативность была небольшой – около двух мячей. Хотя гости забивают, а хозяева – нет.

Есть сомнения, что сейчас «Ливерпуль» наколотит много мячей не самой проблемной команде, как «Вулверхэмптон». У красных у самих много проблем.

Ну и очень интересный момент: ставка «обе забьют» проходила всего в двух из десяти последних очных встречах. Поэтому я предлагаю поставить на то, что обмена гола в этой игре не произойдет», — сказал Казаков.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ
За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.
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