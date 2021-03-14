«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ

15 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Вулверхэмптона» оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 15 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (15.03.2021)

Дни сменяются один за другим, уже подошла к концу вторая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига стремительно приближается к развязке, плотность календаря по-прежнему высокая.

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Программа 28-го тура первенства завершится в понедельник, 15 марта, одним-единственным поединком. В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» местный «Вулверхэмптон» будет принимать «Ливерпуль», начало – в 23:00 мск. После выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов красные попробуют вернуться на успешную тропу в АПЛ.



10 марта бригада Юргена Клоппа на нейтральном стадионе в Венгрии провела ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг». Как и в первый раз, встреча завершилась со счётом 2:0 в её пользу. И в этом случае англичане удачно сыграли на контратаках и в обороне.



Выход в четвертьфинал престижнейшего турнира Европы должен придать уверенности красным. Ведь в чемпионате Англии ситуация обстоит, мягко говоря, уныло. За 28 сыгранных матчей было набрано 43 очка, что соответствует восьмой строчке. Даже до тройки лидеров не хватает десяти пунктов. Риск остаться без Лиги чемпионов более чем высок.

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Причина столь плачевного положения — кошмарная форма на фоне кадровых потерь и повышенной нагрузки на лидеров. В семи предыдущих играх в первенстве у «Ливерпуля» шесть поражений и всего одна победа, да и та над глубоким аутсайдером «Шеффилдом» (2:0). К слову, даже сами «клинки» за это же время потерпели на одно поражение меньше.



«Вулверхэмптон» уже второй месяц продолжает держаться без затяжных провальных серий. За семь последних матчей в АПЛ проиграл всего лишь один раз, тогда не получилось сдержать грозный «Манчестер Сити» (1:4). Но в остальных шести случаях поровну побед и ничейных исходов.



Впрочем, положение в таблице всё равно не из приятных. Вряд ли команда, которая в прошлом сезоне всерьёз претендовала на еврокубки, сейчас может быть довольна 13-м местом. За 28 проведённых игр набрано тольк 35 баллов, дистанция даже до проблемного «Ливерпуля» составляет восемь пунктов. Финиш в серединке кажется неизбежностью.

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Зато «волки» вполне могут похвастаться надёжной игрой в обороне. Если не считать разгрома от Пепа Гвардиолы, то за шесть последних игр в АПЛ они пропустили только три мяча. Атака «Ливерпуля» сейчас далеко не самая грозная, у неё за то же время только четыре гола. А потому ждать много забитых мячей, на наш взгляд, не стоит.



Мы бы проверили тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. При желании можно также подумать над классическим 1Х за 2.17. Всё-таки форма ливерпульцев оставляет желать лучшего, а команда Нуну Эшпириту Санту выглядит не так плохо. Да и личные счёты никто не отменял, в первом круге Клопп выиграл со счётом 4:0.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 15 марта 2021 года

Форма «Ливерпуля» в АПЛ оставляет желать лучшего. Пропускает регулярно, а с забитыми мячами дело обстоит туго. «Вулверхэмптон» же в последнее время выглядит недурно, особенно в защите, а потому много голов от матча не ждём. Наверняка «волки» упрутся, ведь первая игра завершилась разгромной победой красных. На этот раз ждём одного-двух мячей, не больше.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.