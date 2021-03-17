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ЦСКА — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 23-го тура РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 23-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

17 марта состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40 (39%). Успех красно-синих оценён экспертами в 3.46 (30%). А ставки на ничью принимаются за 3.30 (31%).

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» получится не самым результативным: тотал больше 2,5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2,5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.75, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.00.

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ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».
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