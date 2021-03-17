«Бавария» — «Лацио»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Лацио». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 10 угловых в матче за 1.71.



«В первой игре всё было понятно. «Бавария» просто другого класса команда — отгрузила четыре мяча, причём достаточно легко. После этого у «Баварии» три победы подряд, в том числе в тяжёлой игре в Der Klassiker над дортмундской «Боруссией». Проигрывая 0:2, «Бавария» быстренько перестроилась и отреагировала на эти пропущенные мячи, забив четыре мяча (4:2). В последнем туре три мяча забили «Вердеру» и выиграли 3:1. Могли забить гораздо больше. В общем, снова свою игру «Бавария» поймала. Хотя до этого у команды Флика был небольшой кризис.



«Лацио» тоже часто играет верховые матчи, если брать отсечку после «Баварии», за исключением игры с «Болоньей», в которой уступили 0:2. С «Ювентусом» 4 мяча было забито. С «Кротоне» в последнем туре пять было забито. «Лацио» с большим трудом победу в концовке вымучил.



Здесь тоже можно попробовать сыграть вершок. По крайней мере, отсиживаться в обороне не имеет смысла ни «Баварии», ни «Лацио». Можно рассмотреть вариант «тотал первого тайма больше 1,5 мяча» за коэффициент выше «двойки». Но я обратил внимание, что и те, и другие лихо атакуют флангами, зарабатывая много угловых. У «Баварии» есть проблемы справа — там Никлас Зюле. Он не так часто до углового флага доходит. Но есть Сане, который хорошо может обыграть в центр. Туда смещается Мюллер, создавая численное преимущество. Слева есть Дэвис, да и другие футболисты группы атаки — тот же Гнабри.



В первом матче «Лацио» обыграл «Баварию» по угловым 7:4, пробили больше 10,5. И здесь, я думаю, с угловыми должно быть всё нормально. Я бы сыграл «больше 9,5 углового» за 1,71. Также рассмотрел бы «больше 10,5 углового» за 2,09. Фланговая игра и у тех, и у других смотрится неплохо», — сказал Генич.

«Бавария» — «Лацио». Прогноз на матч: Левандовски не пожалеет римлян в Лиге чемпионов Польский форвард «Баварии» не входит даже в десятку лучших бомбардиров сезона Лиги чемпионов