«Бавария» — «Лацио». Прогноз на матч: Левандовски не пожалеет римлян в Лиге чемпионов

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён экспертами в 8.60. А ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 17 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на то, что обе команды забьют, предлагают за 1.55.

Анализ и прогноз ответного матча Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен — «Лацио» Рим (17.03.2021)

Наименее интригующим ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов станет встреча мюнхенской «Баварии» и римского «Лацио». Ещё до первой встречи всем было очевидно, что команды откровенно разного уровня и помочь итальянскому коллективу может только чудо.

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Впрочем, чуда не случилось и уже в домашнем поединке «Лацио» потерпел разгром со счётом 1:4. Нельзя сказать, что играли итальянцы совсем уж плохо, однако с таким количеством индивидуальных ошибок в обороне рассчитывать зацепиться с действующим обладателем трофея нереально.



Стоит ли говорить, с каким настроением игроки «Лацио» отправились в Мюнхен? Особенно с учётом того, что вслед за поражением от «Баварии» в Лиге чемпионов пришли и два проигрыша в Серии А — от «Болоньи» и «Ювентуса». Свой последний матч «орлы», пусть и не без проблем, но выиграли — 3:2 во встрече с худшей командой чемпионата Италии «Кротоне».

У «Баварии» же всё, наоборот, очень хорошо. Вслед за 4:1 в Риме последовали 5:1 в матче с «Кёльном», 4:2 с дортмундской «Боруссией» и 3:1 с «Вердером». Благодаря осечкам «РБ Лейпциг» и «Вольфсбурга» команда Ханса-Дитера Флика закрепилась на первой строчке турнирной таблицы Бундеслиги и готова сконцентрироваться на успехе в Лиге чемпионов.

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Но нужна ли мюнхенскому гранду очередная разгромная победа в ЛЧ? Команде, наверное, нет, а вот её главный бомбардир Роберт Левандовски вряд ли откажется от парочки забитых мячей в главном еврокубке. Поляк даже не в десятке лучших страйкеров турнира — со своими четырьмя голами он остаёт от лидирующего Эрлинга Холанда аж на шесть точных выстрелов.



«Лацио» терять нечего и команда пойдёт вперёд — это очевидно. Рады будут такому развитию событий и мюнхенцы, которые при наличии Лероя Сане и Сержа Гнабри обожают действовать на контратаках. Безусловно, вся игра будет идти на Левандовского и тот обязательно забьёт как минимум один гол.



Важно, что в предстоящем матче отдых получит основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер — без его подсказок оборона может сыграть менее надёжно. Не примут участие в предстоящем поединке, собственно, ещё два игрока из оборонительного блока — Давид Алаба и Корентен Толиссо. Всё остальное — задача форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

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Отсутствие интриги никак не скажется на зрелищности, ведь встретятся одни из самых атакующих команд Европы в данный момент. Если «Лацио» необходимо забивать ради шанса на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, то мюнхенский гранд сделает всё, чтобы Роберт Левандовски снова стал лучшим бомбардиром главного еврокубка.



Или по крайней мере поправил личную статистику. Найти в линии достойный вариант непросто, а потому можно поставить на то, что Левандовски забьёт как минимум два мяча. Коэффициент прекрасный, 2.37.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» 23 февраля 2021 года

Чемпион Германии снял все вопросы в первом поединке и может играть в своё удовольствие, однако и «Лацио» обязательно раскроется в надежде показать свою лучшую атакующую игру. Терять уже всё равно нечего. Нас ожидает немало голов, а Роберт Левандовски наверняка выйдет на первый план.



Ставка: Роберт Левандовски забьёт как минимум два мяча за 2.37.