«Ахмат» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Арсенал» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.38.



«Арсенал» после двух неудачных матчей с «Локомотивом» и «Сочи», в первую очередь по результату, выиграл у ЦСКА. Важнейшая победа для Парфёнова и Тулы. Понятна их радость после финального свистка. Теперь должно стать полегче вести борьбу за выживание. Да, потеряли двух игроков. Но, наверное, только Довбня — настоящая потеря. Зато сейчас команда на кураже. На мой взгляд, имеет шансы «Арсенал» хорошо сыграть в Грозном.



«Ахмат» создал себе задел осенью. Вылететь он не должен, конечно, но результаты плачевные в чемпионате. Да, был сложнейший график — «Динамо», ЦСКА, «Зенит». Но ни с кем не смогли зацепить хотя бы ничью. И это может очень негативно повлиять на командный дух, на настрой. Собраться и выдать результат в матче с Тулой будет уже сложно. Хотя, конечно, грозненцы будут стараться это сделать.



Я не считаю, что Тула уступает «Ахмату» по качеству состава. Те же Ломовицкий и Пантелеев — игроки приличного уровня, прошедшие через «Спартак». Есть и легионеры неплохие. А кураж, полученный в матче с ЦСКА, должен позволить им как минимум не проиграть в Грозном. Ставлю на вариант: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

«Ахмат» — «Арсенал». Прогноз: Парфёнов, Рассказов и Ломовицкий наведут шороху в Грозном Туляки сенсационно обыграли ЦСКА и наконец-то покинули зону вылета РПЛ.