«Краснодар» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.01.



«Одна из самых интересных игр тура пройдет в четверг в Краснодаре: «Краснодар» будет принимать московское «Динамо». «Краснодару» надо стараться добирать очки. И как бы «Краснодар» плохо ни играл, он соседствует с «Динамо» в таблице (8-е и 7-е места). Еще есть шансы побороться за еврокубковые места у команды Мусаева.



Но у «Краснодара» сейчас серьезные проблемы в организации игры. Даже «Тамбов» имел несколько неплохих моментов в предыдущем матче. Но Бабурин, дебютировавший тогда, сыграл на ноль. Думаю, и сейчас Бабурин появится в воротах. Но много травмированных у «Краснодара», и «Динамо» может этим воспользоваться. У «Динамо» лихая, быстрая атака. Даже несмотря на поражение от «Спартака», динамовцы оставили хорошее впечатление.



Хочешь — не хочешь, а «Краснодару» надо рисковать, действовать более агрессивно, тем более играя дома, чтобы вклиниться в пелотон команд, ведущих борьбу за еврокубки. Пока же единственную победу в 2021-м «Краснодар» одержал на выезде в Саранске. Зная психологию клуба, зная, что «Краснодар» – команда настроения, куража, если краснодарцы этот кураж поймают, то динамовцы с удовольствием этот футбол поддержат.



Я думаю, что здесь должны быть голы. По крайней мере, в том состоянии, в котором находятся команды, много предпосылок к тому, чтобы они пробили тотал больше 2,5 мяча», — сказал Генич.

«Краснодар» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ: Шунин и Захарян приблизят отставку Мусаева Бело-голубые проиграли «Спартаку», но пока смотрятся гораздо интереснее «Краснодара».