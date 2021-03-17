«Краснодар» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ: Шунин и Захарян приблизят отставку Мусаева

18 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 18 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.06, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Москва (18.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 23-й тур.

«Ахмат» — «Арсенал». Прогноз: Парфёнов, Рассказов и Ломовицкий наведут шороху в Грозном Туляки сенсационно обыграли ЦСКА и наконец-то покинули зону вылета РПЛ.

Программа продолжится в четверг, 18 марта, тремя поединками. Два из них стартуют в 19:00 мск. «Краснодар» будет принимать московское «Динамо». Эта игра однозначно стала бы центральной в туре, если бы не битва представителей топ-3. Речь про ЦСКА и «Зенит», которые выяснят отношения днём ранее.



Впрочем, в Краснодаре тоже будет на что посмотреть. Сойдутся прямые конкуренты, которые даже в турнирной таблице чемпионата России находятся совсем рядышком. Правда, разница всё же имеется. Подопечные Мурада Мусаева угодили в довольно серьёзный кризис, напрочь завалив возобновление сезона.



Ещё до конца февраля успели вылететь из двух турниров. Проиграли «Сочи» в Кубке России и дважды уступили загребскому «Динамо» в Лиге Европы. В РПЛ похвастать тоже нечем: всего четыре очка в трёх турах, хотя календарь позволял рассчитывать на большее. Сперва едва спаслись от хлипкого «Урала» (2:2).

ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».

Затем получили 1:6 от «Спартака» на «Открытие Арене». Справедливости ради, подобного счёта никак не заслуживали. Больше того — при доле везения даже могли зацепиться за ничью. Но это уже детали, которые скоро забудутся. А вот результат останется в памяти надолго. Единственной победой также сложно гордиться.



В Саранске забодали нищий «Тамбов» (4:0), который остался без опытнейшего вратаря Сергея Рыжикова. Тут надо бы сказать, что вплоть до середины второго тайма разница в счёте оставалась минимальной. Территориальное преимущество было подавляющим, в концовке хозяева банально встали и получили ещё три мяча.



Теперь «быки» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 34 очками, опережая «Ростов» лишь по дополнительным показателям. Однако даже идущий четвёртым «Локомотив» находится всего в трёх баллах. А тут ещё и домашний поединок с прямым конкурентом!

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 1-й матч: Никитин и Скабелка слишком уважают друг друга За четыре игры первого раунда ярославцы пропустили три шайбы, а москвичи – две.

Шанс в самом деле отличный. «Динамо» находится на седьмой строчке с 36 очками. Вот только по качеству футбола после зимней паузы выглядит гораздо лучше. Результаты тоже крепкие: по делу выбили «Спартак» из Кубка России (2:0), обыграли в Грозном «Ахмат» (2:1), дожали «Тамбов» (2:0).



Правда, в минувшем туре проиграли в дерби «Спартаку» (1:2). Пожалуй, красно-белые смотрелись интереснее, но нельзя сказать, что бело-голубые действовали плохо. Игра оказалась бодрой, пауз практически не возникало. Вот только конкретики в атаке категорически не хватало.



Впрочем, даже при таких раскладах подопечные Сандро Шварца едва не вырвали ничью. Александр Максименко дважды выручил в концовке. На родной позиции прекрасно проявил себя Арсен Захарян, два классных момента имел Тюкавин. Если так пойдёт и дальше, без еврокубков москвичи вряд ли останутся.

«Ротор» — «Ростов». Прогноз: беспредел судей не остановит Карпина на пути к еврокубкам В прошлом туре ростовчанам не засчитали чистый гол, но до бойкота всё же не дошло.

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, что вызывает серьёзные вопросы. Первое — кадровых проблем у них по-прежнему достаточно. Второе — в последние годы «быки» неудачно играют с динамовцами. Уже четыре встречи без побед, причём ни разу не забили больше одного мяча. А вот пропускали исправно.



И третье — гости сейчас банально кажутся более готовым коллективом. Потому коэффициент 1.71 на классические Х2 кажется подарком. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.86, оборона у южан по-прежнему не впечатляет. Любители рисковать могут даже рассмотреть Ф2 (0) за 2.41. В случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 18 марта 2021 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение «Краснодару», хотя после возобновления сезона команда Мусаева обыграла только нищий «Тамбов». «Динамо» выглядит гораздо живее и интереснее. «Спартаку» проиграли по делу, но качество футбола оказалось достойным. На наш взгляд, шансы гостей тут никак не ниже.



Ставка: ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.86.