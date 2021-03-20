«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Штутгарт» в 26-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.00.



«На этой неделе «Бавария» сыграла в Лиге чемпионов, причём даже не на 100 процентов основным составом, но всё равно победила «Лацио». Правда, матч большого значения не имел, потому что там всё было ясно после первой игры. «Бавария» набрала хороший ход. Мне вообще кажется, что все её проблемы, которые возникали, в частности, в Бундеслиге и Кубке Германии, откуда они вылетели, больше связаны с концентрацией, а не с тем, что «Бавария» как-то потеряла форму. Иногда просто не могут настроиться на матч. Сейчас, видимо, это ушло.



«Штутгарт» будет настроен предельно, потому что это команда, которая оставляет очень приятное впечатление в сезоне. Кстати, её тренирует Матараццо – однокурсник Юлиана Нагельсмана и Доменико Тедеско на тренерских курсах. Там есть несколько ярких футболистов, которые в игре с «Баварией» захотят себя проявить.



Мне кажется, нужно ждать в этом матче забитых мячей. Очень тяжело найти здесь интересную ставку, но, считаю, мне удалось это сделать. Ставка – победа «Баварии» и обе забьют. Думаю, что это наиболее подходит к условиям матча».