Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/4 финала

Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.



Результаты жеребьёвки:



Пара 1: «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

Пара 2: «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

Пара 3: «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

Пара 4: «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)



В полуфиналах сыграют победители пар 3 и 1, а также 4 и 2.



Букмекеры уже обновили свои коэффициенты. По их оценкам, главный фаворит — «Манчестер Сити», поставить на эту команду можно с коэффициентом 3.20. За 4.70 можно сделать ставку на «Баварию». Эти команды могут сыграть между собой в полуфинале турнира. Тройку главных претендентов замыкает «Челси», поставить на лондонцев можно за 5.50.



С коэффициентом 6.00 можно поставить на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Резко упали шансы «ПСЖ», ведь впереди встреча с «Баварией». Сейчас на парижан принимают ставки с коэффициентом 9.00. На мадридский «Реал» можно поставить за 11.00.



Ниже всего букмекеры оценивают шансы дортмундской «Боруссии» и «Порту». На немецкий клуб можно сделать ставку с коэффициентом 25.00, а на португальцев — за 30.00.



Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Номинальным хозяином этой встречи станет победитель первой полуфинальной пары.