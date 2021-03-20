«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 26-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.02.

«Ожидаю очередную уверенную победу «Баварии». Расклад +18=0-1 в очных противостояниях соперников говорит сам за себя. В четырёх последних поединках «Бавария» забивала «Штутгарту» три мяча как минимум. Серьёзных проблем сейчас у мюнхенцев нет, в золотой гонке они ощущают себя увереннее «Лейпцига» и должны спокойно набирать три очка. Единственное, что смущает, — пятиматчевая беспроигрышная серия гостей в чемпионате.

Но с «Баварией» позитивная статистика редко работает. Думаю, хорошая форма позволит «Штутгарту» забить мюнхенцам, которые в принципе пропускают в подавляющем числе матчей сезона. Этим всё и ограничится. Отмечу, что «Штутгарт» не уходит с поля без гола девять игр подряд».