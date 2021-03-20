«Авангард» — «Металлург»: прогноз Вуйтека на 2-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на второй матч серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.71.

«В первом матче этой серии «Металлург» в гостях обыграл «Авангард» со счётом 5:2. Омск меня разочаровал в стартовом матче, но во второй игре он, думаю, победит, всё-таки два раза подряд уступить на своём льду — это будет практически без шансов для «Авангарда» в серии. В плей-офф нельзя проигрывать первые два домашних матча. У «Авангарда» отличная команда, я уверен, что омичи сыграют на максимуме возможностей, и поэтому считаю их фаворитом.



У «Металлурга» хочу отметить главного тренера Илью Воробьёва. Он выбрал грамотную тактику на первый матч, но «Авангард» учтёт ошибки первого поединка, внесёт коррективы в свою игру и покажет более качественный хоккей. В прошлом матче «Авангард» допустил слишком много простых ошибок, и из-за этого у него возникли трудности. Может быть, это связано с тем, что Омск чуть дольше не играл после первого раунда и немного потерял игровой ритм.



Ставлю на «Авангард», но большого преимущества по ходу игры у него не будет. Плюс можно сказать, что «Металлург» уже сделал важный шаг к финалу конференции, выиграв один матч в гостях. И сейчас гости могут играть спокойно, без большого давления, а мотивация у «Авангарда» будет запредельная, и я поставлю на его победу, но с учётом возможного овертайма».