«Вальядолид» — «Севилья»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Севилья».

Ставка: тотал больше 3 гола за 3.52.

«Когда возникает такая пара команд, то обычно при прогнозировании отталкиваются от фаворита. Здесь же, как я считаю, необходимо обращать наибольшее внимание на андердога. «Вальядолид», несмотря на свою позицию неподалеку от зоны вылета, на поле ведёт себя уверенно. В первом круге «Севилья» забила гол с пенальти и старалась засушить оставшиеся две трети матча, но соперник настолько завёлся, что смог сравнять счет. Вряд ли хозяева на этот раз выберут скромный вариант игры.



Во встрече нынешних соперников важно то, что обе стороны сейчас сдают физически в процессе матчей, и это было очень видно в последних двух турах. Несмотря на это, командам удавалось добиваться положительных результатов. Я бы назвал это простым везением. Мне кажется, что теперь красно-белые и бело-фиолетовые потеряют удачу при обороне собственных ворот. Мой выбор – ТБ(3) голов».