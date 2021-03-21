«Удинезе» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 28-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Удинезе» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Удинезе» — «Лацио» — матч двух команд, которые подходят к очному противостоянию в абсолютно разном настроении. Команда из Удине в этом году даёт стабильный результат. И если раньше мы говорили о том, что под руководством Луки Готи футболисты играют здорово, но хромает реализация, то сейчас с этим всё в полном порядке. Потому Де Пауль и компания далеки от зоны вылета, да ещё и обладают репутацией команды, которая способна создавать проблемы любому оппоненту.
А «Лацио» сейчас — это как раз тот самый коллектив, который о любые препятствия спотыкается. Вылет из Лиги чемпионов был ожидаем. Да, в соперниках была «Бавария», но важнее другое: римляне с большим трудом добиваются побед в Серии А. Например, за три предыдущих тура лишь однажды подопечные Индзаги были сильнее соперника. И как будет с «Удинезе», это большой-большой вопрос. Пожалуй, команда Готи сейчас устойчивее. Но гости опасны, а мысли об ЛЧ в следующем сезоне — это важная мотивация. Потому поставлю на обоюдную результативность.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — обе забьют».
- 21 марта 2021
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