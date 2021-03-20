«Эвертон» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн, трансляция матча, прямой эфир

20 марта 2021 года состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз. Они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 6.10.



Букмекеры уверены, что матч четвертьфинала Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2,5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Проход «Эвертона» идёт за 6.60, проход «Сити» — за 1.14.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: хитрый Гвардиола выбьет Анчелотти из Кубка Англии Шесть последних очных встреч завершались победами «горожан». Общий счёт – 16:5.