«Сельта» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала» за 1.75.
«Непростой матч ожидается для «Реала». Три тура подряд «Сельта» не проигрывает. В последнем туре не проиграла дома Бильбао (0:0). Но отметил бы, что в девяти из последних 12 очных встреч забивали обе команды. Можно рассмотреть такой вариант и здесь за неплохой коэффициент 1.70.
У «Реала» практически все вернулись в строй, за исключением Эдена Азара, который много уже пропустил. Также нет Дани Карвахаля. Остальные в строю. Плюс «Реал» сейчас в приподнятом настроении после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Затем будет пауза на матчи национальных сборных. Но «Реал» продолжает преследование «Атлетико» и «Барселоны». Терять очки здесь ни в коем случае нельзя, как бы ни была хороша «Сельта» в последнее время. «Сельта» всё-таки крепкий середняк. И она сейчас играет почти без задач. А «Реал» более мотивирован. Класс Бензема и Ко скажется.
Мой прогноз — чистая победа «Реала».
- 21 марта 2021
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