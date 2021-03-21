«Фиорентина» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Милан».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.01.

«В последнее время «Фиорентина» выдает верховые матчи, хотя в принципе эта команда не очень много забивает. В последнем туре отгрузили четыре мяча в ворота «Беневенто», до этого сыграли 3:3 с «Пармой», ранее проиграли «Роме» (1:2). Постоянно проходит ставка на тотал больше 2.5 мяча. «Фиорентина» много пропускает и забивает, в принципе тенденция присутствует.



Что касается «Милана», то он вылетел из Лиги Европы, обидно проиграв дома «Манчестер Юнайтед», хотя на выезде добыл выгодную для себя результативную ничью. У «Милана» серьёзные проблемы, всего одна победа в последних четырёх матчах. «Милан» отстает от «Интера» на 9 очков. Такими темпами команда Пиоли может выпасть из первой четвёрки, так как там отрыв от «Наполи» всего две победы. Очки «Милану» очень нужны.



В целом нынешний «Милан» даже с учётом кадровых потерь всё же сильнее «Фиорентины» и вполне может рассчитывать на победу. Это очень важная игра, которая либо подтвердит амбиции «Милана» удержаться в первой четвёрке, либо можно будет говорить о глубоком кризисе, если «Милан» не победит. Я думаю, что, несмотря на выездную игру, «россонери» сыграют в атаку. Они попытаются действовать с позиции силы и забить первыми.



Игра может получиться открытой. «Милан» будет владеть мячом, а «Фиорентина» сконцентрируется на контратаках. Я прогнозирую результативный матч, в котором будет забито много голов. Мой прогноз — тотал голов больше 2.5. Коэффициент на это событие — больше двойки. Вполне вероятно, что такая ставка может пройти. «Милану» просто нечего терять. Нужно играть смело, амбициозно, нужно играть в атаку. У «Фиорентины» найдутся ресурсы, чтобы ответить».