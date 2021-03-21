«Валенсия» — Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на перенесённый матч 28-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — Гранада».

Ставка: «Валенсия» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

«У «Гранады» шестеро травмированных футболистов, что сильно осложняет ротацию состава при борьбе на два фронта. В четверг в Лиге Европы у «Гранады» был матч в холодной Норвегии против «Мольде», теперь же – снова выездная игра против свежего соперника. Думаю, с плотным графиком много недель подряд сил андалусийцам к последнему матчу перед международной паузой может не хватить.



У «Валенсии» возвращаются в строй после дисквалификации Гайа, Солер, Ракич и Макси Гомес. Это мощнейшее усиление состава по сравнению с проигранным дерби недельной давности. Все четыре футболиста прошлый матч провели две недели назад, а следующая игра «Валенсии» — ещё через две недели, так что они должны выложиться по полной программе. Думаю, «Валенсия» тут выглядит явным фаворитом.



Стоит также напомнить, что «Гранада» пропустила больше всех голов в Примере. Да и у «Валенсии» оборона не впечатляет надёжностью. Плюс дисквалифицирован центральный защитник Мангала. Так что ставлю на как минимум пару голов и на то, что «Гранада» не сможет выиграть на «Месталье».