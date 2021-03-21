«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч серии плей-офф КХЛ в Ярославле

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 3-й матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.60.

«Локомотиву» сложно забрасывать «армейцам». В первых двух играх серии «Локомотив» забросил фактически по одной шайбе в ворота ЦСКА (вторая в первом матче была уже в пустые ворота). И ЦСКА в выездных матчах очень здорово играет в обороне, поэтому в любом случае нападающим «Локомотива» будет непросто создавать моменты у ворот соперника. Возможно, также получится забить, но не больше одной шайбы.



Букмекеры дают равные шансы командам в третьем матче, но для меня ЦСКА имеет всё-таки чуть больше шансов на успех в основное время. При счёте 1:1 в серии хозяевам вряд ли стоит рассчитывать на небольшую расслабленность команды Никитина. Оборона ЦСКА станет главным фактором успеха в Ярославле. Плюс ЦСКА всегда тактически грамотно играет в решающих матчах, а этот матч как раз один из таких. «Армейцы» будут собраны, выложатся на 120%, как и во втором матче серии. 100% матч получится упорным, но я практически уверен, что «Локомотив» (как бы мне этого ни хотелось) не сможет победить в основное время. Предполагаю, что счёт будет 1:1 или 2:1 в пользу ЦСКА».