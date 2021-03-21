«Вильярреал» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Кадис» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Вильярреала» + тотал меньше 3.5 гола за 1.83.

«Кадис» в последних двух турах не проигрывает: была важная победа над «Эйбаром», следом ничья с «Алавесом» на выезде. Всё это встречи из разряда важнейших для «Кадиса», ведь играли с прямыми конкурентами.



Сейчас у «Кадиса» игра с «Вильярреалом», который после 8 матчей без побед выиграл у «Эйбара» и дважды всухую переиграл киевское «Динамо». «Вильярреал» находится в неплохом состоянии, но не будет Пау Торреса. Правда, матч с киевлянами дома на неделе вышел лёгкой прогулкой. Да и Эмери кому-то дал отдохнуть.



«Вильярреал» играет дома. У него есть неплохой шанс не только здорово сыграть в Лиге Европы, но и зацепиться за еврокубковое место в чемпионате. У соперников сложные матчи: тот же «Сосьедад» играет с «Барселоной». Можно к соперникам приблизиться и кого-то попробовать обогнать.



Такого соперника, как «Кадис», «Вильярреал» должен обыгрывать. Победа «Вильярреала» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.83. «Вильярреал» сейчас играет сухо и прагматично. Ещё бы рассмотрел победу «Вильярреала» всухую. Даже без Пау Торреса центр обороны смотрится хорошо — там Альбиоль и Фунес Мори. Не думаю, что «Кадис» может доставить «Вильярреалу» серьёзные проблемы на его поле».