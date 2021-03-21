«Рома» — «Наполи»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии в Риме

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 28-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Наполи».
Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.65.
«Жёлто-красные и лазурно-белые имеют в запасе по 50 очков, но вторые находятся в таблице на строчку выше за счёт внушительной победы в матче первого круга – 4:0. «Рома» участвовала в Лиге Европы и подходит к этой встрече не совсем свежей.
Большое внимание я уделяю потерям обеих команд в обороне. За римлян не сыграют Ибаньес и Бруно Перес, да и Крис Смоллинг пока что не восстановился после травмы. В составе неаполитанцев будут отсутствовать Фаузи Гулам и Джованни Ди Лоренцо. Мне кажется, что нехватка этих защитников сильно повлияет на организованность оборонительной линии обеих сторон. При этом необходимо отметить, что нападение «Ромы» и «Наполи» таких же серьёзных проблем не испытывает. Предположу, что в этом поединке не будет голевой засухи в первые 45 минут».
- 21 марта 2021
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