«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 1.56.



«Авангард» после первого матча сделал выводы и во второй игре стал делать меньше ошибок, старался играть достаточно строго в обороне. Полагаю, омичам будет чуть легче играть в Магнитогорске, особенно в третьем матче серии. Первая домашняя игра для «Металлурга» обязывает магнитогорцев выигрывать этот матч, зрители тоже будут хотеть, чтобы их команда показывала атакующий хоккей, и поэтому у «Авангарда» будет побольше шансов в атаке.



Думаю, будет очень ровная игра, и очень вероятна ничья в основное время, как и во втором матче. Но я не рискну здесь ставить на ничью, букмекеры дают приблизительно равные шансы на успех командам, и я возьму ставку, которая захватит два исхода из трёх — «Авангард» не проиграет в основное время. Думаю, вероятно будет 1:1 или 2:2, но может так случиться, что какой-то один бросок решит исход в основное время, или вратарь «Металлурга» ошибется, или большинство «Авангард» реализует и выиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

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