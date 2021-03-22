Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч серии плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 1.56.

«Авангард» после первого матча сделал выводы и во второй игре стал делать меньше ошибок, старался играть достаточно строго в обороне. Полагаю, омичам будет чуть легче играть в Магнитогорске, особенно в третьем матче серии. Первая домашняя игра для «Металлурга» обязывает магнитогорцев выигрывать этот матч, зрители тоже будут хотеть, чтобы их команда показывала атакующий хоккей, и поэтому у «Авангарда» будет побольше шансов в атаке.

Думаю, будет очень ровная игра, и очень вероятна ничья в основное время, как и во втором матче. Но я не рискну здесь ставить на ничью, букмекеры дают приблизительно равные шансы на успех командам, и я возьму ставку, которая захватит два исхода из трёх — «Авангард» не проиграет в основное время. Думаю, вероятно будет 1:1 или 2:2, но может так случиться, что какой-то один бросок решит исход в основное время, или вратарь «Металлурга» ошибется, или большинство «Авангард» реализует и выиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз на 3-й матч: не лучший момент для Ковальчука и Мозякина
В Балашихе соперники обменялись победами, в Магнитогорске всё решат вратари.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021