«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.49.



«Я надеюсь, что «Локомотив» ещё побьётся, посопротивляется оборонительной машине «армейцев», но, мне кажется, шансы на успех не очень велики. «Локомотиву» удаётся забивать ЦСКА по одной шайбе за матч (в первом матче вторая шайба была в пустые ворота), это неплохо, но, как видим, для победы этого хватило только в одном матче. И вряд ли ЦСКА пропустит больше одной шайбы и в четвёртом матче.



ЦСКА выбрал очень оборонительную тактику в третьем матче. Думаю, можно ждать аналогичную игру и втором ярославском матче. ЦСКА свою шайбу обязательно забьёт и точно не проиграет в основное время. Буду болеть за «Локомотив», надеюсь, ему тоже удастся забросить, а там в овертайме удача может быть на стороне ярославцев», — сказал Вуйтек.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч КХЛ: должно же ярославцам хоть когда-то повезти! В прошлой игре ярославцы провели в атаке в два раза больше времени, но уступили в овертайме.