Мальта — Россия: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Мальта — Россия.
Ставка: победа России 3:0 за 5.55.
«Была под угрозой эта игра из-за коронавирусных ограничений на Мальте. Но в итоге все состоится. Россияне приедут в гости к так называемому «футбольному карлику». Хотя у меня есть твердое ощущение, что этот термин уже исчезает и все такие «карлики» вырастают до усредненных значений в футбольном понимании.
Поэтому к Мальте, которая звезд с неба не хватает, все равно нужно отнестись внимательно. Тем более у нее дома. Я думаю, россияне с подобающим настроем подойдут к этой игре. Черчесов не даст расслабиться своим игрокам в первом матче квалификации к ЧМ.
Конечно, здесь Россия – фаворит. Ей еще важно набирать в этом матче очки, потому что другие игры будут однозначно тяжелее. Не стоит надеяться на легкие три балла в матчах со Словакией, Словенией и, конечно, Хорватией. Так что здесь россияне должны уверенно побеждать.
Мальта имеет небольшую беспроигрышную серию, в большинстве этих матчей она даже выиграла. Но, конечно, соперники у нее были намного слабее, чем у России. Команда Черчесова откровенно провалила конец Лиги Наций в прошлом году. Команда отлично начала игры в группе, но под конец перестала побеждать и даже пару раз крупно проиграла. Но, по моему мнению, те результаты сильно брать в учет не нужно. Прошло много времени и сейчас команды уже думают про ЧМ.
Тут выдумывать какой-то интересный прогноз сложно. Все достаточно очевидно. Поэтому я попытаюсь угадать счет. Предложу поставить на счёт 3:0 в пользу российской сборной. Думаю, она мощно стартанет в этой квалификации. С таким счётом она и точно выиграет, и сохранит силы на оставшиеся два ближайших матча», — сказал Калиниченко.
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