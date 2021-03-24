Мальта — Россия: ставка Ильи Казакова на отборочную встречу ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия.
Ставка: победа России и меньше 4 мячей в матче за 1.84.
«Сегодня мы говорим о матче национальных сборных Мальты и России – наша команда начинает поход за путёвкой на чемпионат мира в Катаре. Глядя на линию, глядя на то, что было в последние месяцы у России и Мальты, самым разумным в качестве ставки мне представляется взять следующую – победа России и тотал меньше 3.5.
Мальта, безусловно, России по зубам. Как бы мальтийцы удачно ни выступали в Лиге наций, но они там играли с командами, чей уровень несопоставим с уровнем нашей национальной команды.
Но в то, что наша команда с ходу забьёт кошёлку мячей в ворота мальтийцев, мне поверить сложно.
Всем удачи, нашей сборной победы. Ждём, надеемся, болеем», — сказал Казаков.
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