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Мальта — Россия: ставка Ильи Казакова на отборочную встречу ЧМ-2022

Мальта — Россия: ставка Ильи Казакова на отборочную встречу ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия.

Ставка: победа России и меньше 4 мячей в матче за 1.84.

«Сегодня мы говорим о матче национальных сборных Мальты и России – наша команда начинает поход за путёвкой на чемпионат мира в Катаре. Глядя на линию, глядя на то, что было в последние месяцы у России и Мальты, самым разумным в качестве ставки мне представляется взять следующую – победа России и тотал меньше 3.5.

Мальта, безусловно, России по зубам. Как бы мальтийцы удачно ни выступали в Лиге наций, но они там играли с командами, чей уровень несопоставим с уровнем нашей национальной команды.

Но в то, что наша команда с ходу забьёт кошёлку мячей в ворота мальтийцев, мне поверить сложно.

Всем удачи, нашей сборной победы. Ждём, надеемся, болеем», — сказал Казаков.

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В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.
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