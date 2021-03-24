Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Бельгия — Уэльс.

Ставка: победа Бельгии минимум в 2 мяча за 1.99.

«Бельгия встречается с Уэльсом в первом отборочном туре к чемпионату мира. Хозяева являются главными фаворитами группы.

«Красные дьяволы» последнюю официальную встречу проводили в прошлом году. Тогда они переиграли Данию с уверенным счетом 4:2 и заняли первое место в группе Лиги Наций. На этот сбор вызван боевой состав, за исключением получивших повреждение Эдена Азара и Акселя Витселя.

На мой взгляд, в таком составе бельгийцы просто не позволят себе потерять очки. Одна из сильнейших команд выступает дома — это кошмар для абсолютно любой сборной-оппонента. Думаю, преимущество в два мяча не заставит себя долго ждать.

«Змеи» были на пике несколько лет назад, однако сейчас вряд ли кого-то могут удивить на европейской арене. Победы над Финляндией (3:1) и Ирландией (1:0) не являются лакмусовой бумажкой, всё-таки в группе Лиги Наций попались не самые сложные противники. Опытные Сэм Воукс и Аарон Рэмзи получили травмы.

Скорее всего, гости справиться с натиском оппонента не смогут, тем более без двух основных игроков группы атаки. Рэмзи нет, Бэйл не на пике. Созидать просто некому, так что жду разгрома», — сказал Павлюченко.

Бельгия — Уэльс. Прогноз: Райана Гиггза отстранили, но Лукаку от этого легче не станет
За последние восемь лет Бельгия имела четыре возможности обыграть Уэльс. Не получилось ни разу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021