Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Бельгия — Уэльс.

Ставка: победа Бельгии минимум в 2 мяча за 1.99.



«Бельгия встречается с Уэльсом в первом отборочном туре к чемпионату мира. Хозяева являются главными фаворитами группы.



«Красные дьяволы» последнюю официальную встречу проводили в прошлом году. Тогда они переиграли Данию с уверенным счетом 4:2 и заняли первое место в группе Лиги Наций. На этот сбор вызван боевой состав, за исключением получивших повреждение Эдена Азара и Акселя Витселя.



На мой взгляд, в таком составе бельгийцы просто не позволят себе потерять очки. Одна из сильнейших команд выступает дома — это кошмар для абсолютно любой сборной-оппонента. Думаю, преимущество в два мяча не заставит себя долго ждать.



«Змеи» были на пике несколько лет назад, однако сейчас вряд ли кого-то могут удивить на европейской арене. Победы над Финляндией (3:1) и Ирландией (1:0) не являются лакмусовой бумажкой, всё-таки в группе Лиги Наций попались не самые сложные противники. Опытные Сэм Воукс и Аарон Рэмзи получили травмы.



Скорее всего, гости справиться с натиском оппонента не смогут, тем более без двух основных игроков группы атаки. Рэмзи нет, Бэйл не на пике. Созидать просто некому, так что жду разгрома», — сказал Павлюченко.