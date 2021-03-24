Мальта — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
24 марта сборная России проведет свой первый матч в отборочном турнире ЧМ-2022. Соперник команды Станислава Черчесова — сборная Мальты. Начало встречи — в 22:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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