Россия U-21 — Исландия U-21: прогноз Алексея Андронова на матч Евро-2021

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Россия U-21 — Исландия U-21 в 1-м туре группового турнира молодёжного чемпионата Европы.
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.87.
«Стартовый матч молодёжного Евро для нашей сборной. Соперник не то чтобы какой-то сложный и неприятный, но заслуживающий уважения, потому что исландцы в последние годы на уровне молодёжных и юношеских команд показывают очень неплохие результаты.
Но у нашей сборной, на мой взгляд, абсолютно сильнейший состав за все последние годы. Такого давно не было, чтобы практически все футболисты играли в основных составах команд премьер-лиги. И, действительно, мы можем рассчитывать на большой результат на этом турнире. И это не попытка закидать соперника шапками. Ничего подобного. Команда на многое способна.
Мне кажется, и от старта будет очень многое зависеть, и от той тактики, которую выбрали тренеры. В финальном турнире опасно загонять молодых игроков в какие-то тактические рамки. Думаю и надеюсь, что вряд ли на этом турнире мы будем играть от обороны.
Мне кажется, «тотал больше 2,5 мяча» за 1,87 — это очень хорошая ставка на этот матч. Я полагаю, что и исландцы будут стараться искать свой шанс. А мы должны с позиции фаворита играть в атаку», — сказал Андронов.
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