Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 260

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой UFC Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну.

Ставка: победа Нганну нокаутом за 2.10.

«Одно из самых ожидаемых событий года, бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну. Я уже давно наблюдаю за Миочичем, я большой его фанат. Мне очень нравится, как он дерётся. Я звонил русскоговорящим людям из его команды, когда это ещё не стало мейнстримом. Разговаривал и с Максимом Гришиным, и с Дмитрием Смоляковым о его тренировках. Как чемпион UFC он более достойный атлет. Человек с серьёзной вдумчивостью, с серьёзным подходом к тренировкам.



Но почему-то мне кажется, что Нганну выиграет этот бой. Даже несмотря на то, что эмоционально я буду болеть за Стипе Миочича. На самом деле многие говорят, что всё повторится, так как Нганну не слишком усилил свою борьбу. Так рассуждает Александр Волков, с которым мы смотрели их первый поединок.



Нечто похожее говорит и Максим Гришин, который тренировался с Нганну в его зале. Но мне кажется, что Стипе Миочич после первого боя получил очень много урона и стал намного старше, а вот Нганну почти не пострадал, но у него было достаточно времени, чтобы стать лучше как атлет.



Первый бой Миочич выиграл безоговорочно, но было видно, что когда Нганну по нему попадает, то ему становится очень тяжело, и это не самые приятные моменты в его жизни. Нганну попадал, и были у него возможности.



Просто на основании того, что у каждого были возможности что-то улучшить, я думаю, что у Нганну возможностей было гораздо больше. Люфт, чтобы стать лучше, был больше, чем у Миочича. Сложно в это поверить, и мне не хотелось бы, чтобы это так и было, но я бы поставил на победу Нганну нокаутом за 2.10».