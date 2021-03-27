Чехия — Бельгия: прогноз Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации к ЧМ-2022 Чехия — Бельгия.



Ставка: Бельгия не проиграет и обе забьют за 2.09.

«Сыграют два фаворита группы, которые сейчас и занимают первые строчки. Учитывая эти факты, очень интересный матч нас ждёт. Чехи, которые уверенно разнесли своего соперника Эстонию со счетом 6:2, ждут в гости одну из лучших команд Европы – Бельгию. Бельгийцы в своей игре тоже с позиции доминирующего победили Уэльс, хотя и с не таким большим счётом 3:1.



Будет интересно посмотреть, как проведут этот матч чехи, как они будут действовать. Бельгийцы понятно на что способны – они могут прибавить в любой момент игры. Неоднократно они это доказывали. Недаром Бельгия имеет уже длинную серию побед.



Хочется посмотреть на игру чехов в матче с сильным соперником. С подобной командой они встречались прошлой осенью, проиграв тогда Германии со скромным счётом 0:1.



Организация атаки у чехов достаточно неплохая. В матче с эстонцами мы это увидели. Могут доставить они проблемы бельгийцам. Думаю, что в состоянии Чехия забить. Ну и, конечно, есть смысл ждать минимум одного-двух голов и от Бельгии.



Оттолкнусь от бельгийцев в этом матче. Думаю, без набранных очков они точно не уйдут с поля. Ставлю на то, что Бельгия не проиграет, а также, что в матче забьют оба коллектива».