Хорватия — Кипр: прогноз Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира Хорватия — Кипр.
Ставка: победа Хорватии всухую за 1.79.
«Действующий вице-чемпион мира находится в стадии строительства новой команды, что не помешало команде выйти на Евро-2020 с первой позиции в группе Е, где Хорватия добыла пять побед и два раза сыграла вничью, что принесло победителю 17 очков, что на три больше, чем у второго Уэльса.
В Лиге наций «шашечные» не смогли дать бой лидерам мирового футбола, но сохранили прописку в Лиге А, уступив Португалии и Франции. Нельзя не отметить только одну победу «пламенных» за весь турнир.
Кипр ни разу в истории не играл в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. На Евро-2020 подопечные Никоса Костеноглу не смогли пройти – четвёртое место и 10 набранных очков.
В минувшем турнире Лиги наций островитяне заняли последнее место в Лиге С, уступив Азербайджану, Люксембургу и сборной Черногории. Первая игра отбора на ЧМ в Катаре — гости на своём поле сумели вырвать ничью со Словакией (0:0).
У хорватов в каждой игре мы видим новые имена и очень интересный вариант состава. Балканский футбол всегда радовал техничной и результативной игрой, и эта дуэль вряд ли станет исключением.
Лично я полностью на стороне хозяев и предполагаю, что «пламенные» добудут уверенную и сухую победу в этом поединке. Ставлю на успех подопечных Златко Далича».
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