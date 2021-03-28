Болгария — Италия: прогноз Александра Аксёнова на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Болгария — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-2) за 2.15.

«Говорим об отборе чемпионата мира 2022 года. Говорим о матче Болгарии и Италии. Гостевая игра для итальянцев не имеет никакого значения. Даже если бы болельщики были на трибунах, то Италия всё равно была бы ярко выраженным фаворитом.



Мы уже видели, как Италия проводила первый матч в этом отборочном цикле. Это было круто. Речь идёт не о результате. Италия, напомню, победила Северную Ирландию со счетом 2:0. Впечатляет другое — тот самый подбор игроков, который есть под рукой Манчини. Здесь группа человек из 50, причем каждый может выйти и создать какой-то шедевр или принести какую-то пользу.



Например, в матче с ирландцами в стартовом составе были Локателли и Берарди из «Сассуоло». Не из «Ювентуса» или «Интера», а из середняка Серии А, причём Берарди отметился в том матче.



Можем только рассуждать, предполагать и дискутировать о составе на матч с Болгарией. Очевидно, что итальянцы будут эффективны. Игра выстроена просто невероятно.



Что касается сборной Болгарии, то первый матч для неё сложился неудачно. За первые 15 минут пропустили три гола и больше ничего создать не сумели. В начале второго тайма забили, но это, скорее, Швейцария немного расслабилась. Болгария пока представляется очень слабой командой и аутсайдером этой группы. Хотя были и позитивные отрезки. Признаюсь честно, во втором тайме команда смотрелась неплохо.



Но от этого всего можно отмахнуться, так как Италия — это не Швейцария. Команда гораздо серьезнее. Я бы в этом матче поставил на победу Италии с форой (-2). Да, прогноз может быть и рискованный, но мне кажется, что Италия, как раз та команда, которая может много забить, уже тем более в ворота команды Болгарии».