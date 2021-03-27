Нидерланды — Латвия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Латвия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Нидерландов в первом тайме с форой (-1.5) за 1.94.

«Вторая сессия матчей национальных сборных. Начнём, пожалуй, с игры в Амстердаме. Нидерланды будут принимать сборную Латвии. Неудачно команда Франка де Бура начала свой отборочный турнир — проиграла Турции 2:4. Там у турок залетело всё. Голландцы, надо сказать, играли неплохо. И в первом тайме, хотя ушли на перерыв, проигрывая два мяча. Во втором два мяча забили, ещё пенальти не смогли реализовать. Думаю, сейчас голландцы отыграются на сборной Латвии.



Латвия с большими проблемами, дома она уступила Черногории — 1:2. И вообще, сейчас не скажешь, что латышский футбол переживает период подъёма. На «Амстердам-Арене» латыши могут поплыть.



У голландцев отличная группа атаки, хоть нет Вегхорста. Есть Депай, Мален, Де Йонг, хорошо подключающийся к атакам Вейналдум. Думаю, голландцы ещё в первом тайме постараются свой класс продемонстрировать и обеспечить себе комфортную разницу.



Мой прогноз — победа Нидерландов в первом тайме с форой (-1.5)» за 1.94».