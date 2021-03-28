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Болгария — Италия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Болгария — Италия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Болгария — Италия.

Ставка: победа Италии + тотал больше 2.5 гола за 1.84.

«Сборная Болгарии не смогла вступить в борьбу за право выступить на Евро-2020. Команда уступила в борьбе Косово, Англии и Чехии. Провально завершил свои выступления коллектив и в Лиге наций, где болгары заняли последнее место в квартете с Ирландией, Финляндией и Уэльсом.

В этом турнире «трёхцветные» смогли добыть только два балла и забили всего два мяча. Четырехкратный чемпион мира и чемпион Европы 1968 года мощно провёл стартовый поединок в новой квалификации, одолев на своём поле Северную Ирландию.

Италия легко прошла на Евро-2020, причем сделала команда это с максимальными показателями – 10 из 10 побед при 37 забитых голах. Нельзя не отметить и всего четыре пропущенных мяча. В трёх последних дуэлях «лазурная команда» обыграла Лихтенштейн, Боснию и Герцеговину (3:0) и деклассировала Армению (9:1).

Италия и Роберто Манчини в нескольких шагах от серьёзного рекорда своей сборной, который состоит из 23-х поединков без поражений. У гостей неплохая команда и с отличным подбором молодых игроков. Болгары пока не смогли найти замену Стоичкову, поколение которого ушло 25 лет назад.

Думаю, что Италия без проблем заберёт три очка. Моя ставка – победа Италии + тотал больше 2.5 гола».

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