Румыния — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч отбора ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Румыния — Германия.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.

«В матче с Исландией Германия продемонстрировала свой настрой на ближайшие матчи. Отборочный турнир чемпионата мира они всегда проходят с хорошим настроем.



Сейчас это настроение, как мне кажется, может испортить сборная Румынии. Потому что она очень хороша дома. Здесь команда закрывается. Ну а немцы далеко не всегда хороши в гостях.



В общем, мне кажется, что немцы в этом матче постараются сыграть максимально хладнокровно, но свои голы забьют. Думаю, в этой встрече будет два или три мяча. Это мой прогноз. Потому что немцы в гостях несколько скромнее, чем дома, сыграют на результат».