Румыния — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч отбора ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Румыния — Германия.
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.
«В матче с Исландией Германия продемонстрировала свой настрой на ближайшие матчи. Отборочный турнир чемпионата мира они всегда проходят с хорошим настроем.
Сейчас это настроение, как мне кажется, может испортить сборная Румынии. Потому что она очень хороша дома. Здесь команда закрывается. Ну а немцы далеко не всегда хороши в гостях.
В общем, мне кажется, что немцы в этом матче постараются сыграть максимально хладнокровно, но свои голы забьют. Думаю, в этой встрече будет два или три мяча. Это мой прогноз. Потому что немцы в гостях несколько скромнее, чем дома, сыграют на результат».
- 28 марта 2021
-
18:00
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:42