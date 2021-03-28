Израиль — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Израиль — Шотландия.
Ставка: обе забьют за 2.16, тотал больше 2.5 мяча за 2.51.
«В стартовом матче отборочного цикла Израиль дома был бит по всем статьям датчанами. Счёт 0:2 не отражает то преимущество, какое преимущество у гостей в этой игре.
У Шотландии ситуация обратная. Она сотворила сенсационную ничью против команды Австрии с обилием голов – 2:2. Хотя матч проходил в Шотландии, именно австрийцы считались фаворитами. Но нет.
Теперь на выезде в Израиль Шотландия отправилась в неплохом настроении. Что против? Против очень долгая дорога, на которую ушло прилично сил. Но шотландцы всегда была командой характерной, и это качество не отпало у них и сейчас.
Для Израиля второе поражение на старте отборочной кампании может получиться слишком резонансным и обидным. Конечно, они готовятся к этой игре как к возможности не упустить все, что можно, на старте.
Глядя на линии, которые дают букмекеры, на факторы, я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. В обороне и те, и другие играют небезупречно. Шотландцы никогда от обороны не играли, а израильтянам отсиживаться у своих ворот нельзя».
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