Румыния — Германия: прогноз Алексея Смирнова на матч отбора ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Румыния — Германия.
Ставка: тотал больше 10.5 углового за 2.52.
«После первого тура квалификации ЧМ немцы лидируют в группе J. Следом за ними располагаются румыны. Вряд ли у гостей возникнут проблемы с завоеванием итоговой первой строчки, а вот хозяевам необходимо ценить любую возможность зацепиться за очки. Мне кажется, что Румыния не позволит оппонентам спокойно увезти победу.
В этом поединке я хочу зацепиться за нацеленность обеих команд на ворота соперника. В составе Румынии есть игроки, которые часто бьют по воротам на подходах к штрафной площади. У Германии же многое зависит от фланговых атакующих футболистов, с которыми справляется не всякая защита. Я думаю, что противники могут опереться на свои сильные атакующие стороны, и это резко повлияет на большое количество угловых ударов».
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