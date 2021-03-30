Бельгия — Беларусь: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь.



Ставка: победа Бельгии с форой (-3) за 1.93.



«Сборная Бельгии мощно провела отборочный турнир на Евро-2020, где команда смогла занять первое место с максимальными показателями – десять побед в десяти поединках, при этом в ворота соперников были отправлены 40 голов. Нельзя не отметить три пропущенных мяча за весь турнир.



Мощно прошлась команда Роберто Мартинеса по турниру Лиги Наций, где заняла первое место в группе с Данией, Австрией и Исландией. Старт в отборе на Чемпионат мира в Катаре «красные дьяволы» начали с уверенной победы над Уэльсом (3:1), после чего не справились в Праге с Чехией (1:1).



Сборная Беларуси пока не добивалась серьезных успехов и в очередной раз не сможет принять участие в главном футбольном форуме Европы. «Белые крылья» смогли занять только предпоследнее место в группе, опередив Эстонию.



В Лиге Наций гости заняли вторую позицию, но соперники были совсем не уровня сегодняшних визави. На квалификации на ЧМ-2022 подопечные Михаила Мархеля на своем поле одолели Эстонию (4:2), что стало серьезным успехом для команды.



Здесь тяжело комментировать соотношение сил. Хозяева даже в отсутствие Азара не оставили никаких шансов сборной Уэльса и в этой игре сумеют показать себя и добудут уверенную викторию», — сказал Мостовой.

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