Кипр — Словения: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Кипр — Словения.



Ставка: Словения выиграет и не пропустит за 2.50.



«Говорим о матче Кипр — Словения. Наверное, не самая привлекательная вывеска, но в прямом эфире будет демонстрироваться эта игра, поэтому попробуем порассуждать о том, что нам предстоит увидеть.



Мне кажется, что матч получится не самым зрелищным. Кипр играет в пять защитников. Не слишком активничает, когда владеет мячом. Словакия что-то пыталась еще делать, хотя впереди играла в полноги. Хорватия также играла в полноги, но там у киприотов вообще ничего не получалось. Ни одного голевого момента, ни одного углового.



Что касается словенцев, то у них вполне приличная сборная, как мне кажется, но наставник команды хоть и пользуется популярностью, но с таким подбором игроков можно было бы предложить и интересней футбол. В том числе и в матче с командой России слишком много уважения продемонстрировали словенцы. Опять же во владении они не слишком активничали. Это все же сугубо контратакующая команда.



Однако порой приходится отказываться от своей тактики по умолчанию. Как раз в предстоящем матче и придется это сделать. Кипр не стремится владеть мячом, а словенцам, которые в подавляющем числе матчей владеют мячом меньше соперников, придется что-то придумывать и играть первым номером.



Что получится? Мне кажется, что словенцы преуспеют, но много моментов создать не удастся. Мы все увидели, в какой форме Иличич — в хорошей форме, но по предыдущим играм оказалось, что один в поле не воин. Если ему будет оказываться поддержка, то все потуги словенские увенчаются успехом.



Касаемо ставок я бы выбрал два варианта. Во-первых, сухая победа Словении за 2,50. Второй вариант более осторожный, но более верный — Словения не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1,50», — сказал Петросьян.