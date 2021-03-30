Бельгия — Беларусь: прогноз Ильи Казакова на отборочную игру ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь.

Ставка: индивидуальный тотал Бельгии больше 2.5 гола за 1.54.



«Бельгийцы прервали свою победную серию. Мало кто ожидал, что они допустят осечку против Чехии, но это случилось.



Белорусы в свою очередь выдали две достаточно неплохие игры. К этому матчу, наверное, подходят в более приподнятом настроении, чем можно представить.



На этот матч предложил бы следующие ставки — Бельгия забьёт в обоих таймах и сумеет в целом забить больше 2,5 мяча.



Уверен, что подопечные Роберто Мартинеса порезвились над своими соперниками, а их победа получится лёгкой и безболезненной», — сказал Казаков.