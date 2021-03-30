Бельгия — Беларусь: прогноз Ильи Казакова на отборочную игру ЧМ-2022
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Бельгия — Беларусь.
Ставка: индивидуальный тотал Бельгии больше 2.5 гола за 1.54.
«Бельгийцы прервали свою победную серию. Мало кто ожидал, что они допустят осечку против Чехии, но это случилось.
Белорусы в свою очередь выдали две достаточно неплохие игры. К этому матчу, наверное, подходят в более приподнятом настроении, чем можно представить.
На этот матч предложил бы следующие ставки — Бельгия забьёт в обоих таймах и сумеет в целом забить больше 2,5 мяча.
Уверен, что подопечные Роберто Мартинеса порезвились над своими соперниками, а их победа получится лёгкой и безболезненной», — сказал Казаков.
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